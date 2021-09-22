Неизвестные украли в кузбасском городе покрытие детской площадки

По словам главы муниципалитета, речь идет о детском игровом комплексе по адресу улица Бакинская, 6. Объект был установлен в прошлом году, однако недавно частично лишился покрытия.

Как сообщается, в общей сложности злоумышленники разобрали и украли 52 мягких плитки, из которых состоит покрытие детской площадки для безопасности ее использования.

- Видимо, кому-то очень понадобилось покрытие для своего участка. И неважно, что сделано оно для детей. И теперь, чтобы его восстановить, потребуются дополнительные средства, написал Зыков на своей странице в социальных сетях.

В комментариях к публикации местные жители призвали не оставлять злоумышленников безнаказанными.