Неизвестные срубили десять деревьев недалеко от кузбасского села

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В Яшкинском районе злоумышленники устроили вырубку хвойных растений, нанеся ущерб более чем на 252 тысячи рублей.

Два факта нелегальной вырубки леса выявлено вблизи села Таловка Яшкинского района.

– В одном случае неизвестные срубили 7 сосен объемом 7,14 м.3, причинен ущерб на сумму свыше 144 тыс. руб. В другом случае срубили 3 ели объемом 4,46 м.3 и 1 пихту объемом 0,92 м.3, ущерб причинен на общую сумму свыше 108 тысяч рублей, – сообщили в областной прокуратуре.

В связи с этим возбуждено два уголовных дела по п. "г" ч. 2 ст. 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере". По данным делам ведется расследование.

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