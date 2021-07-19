Неизвестные срубили десять деревьев недалеко от кузбасского села

Два факта нелегальной вырубки леса выявлено вблизи села Таловка Яшкинского района.
– В одном случае неизвестные срубили 7 сосен объемом 7,14 м.3, причинен ущерб на сумму свыше 144 тыс. руб. В другом случае срубили 3 ели объемом 4,46 м.3 и 1 пихту объемом 0,92 м.3, ущерб причинен на общую сумму свыше 108 тысяч рублей, – сообщили в областной прокуратуре.
В связи с этим возбуждено два уголовных дела по п. "г" ч. 2 ст. 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере". По данным делам ведется расследование.
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