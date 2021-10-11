Неизвестные спустили колеса оставленной в кемеровском дворе машины

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Припаркованный во дворе автомобиль стал мишенью для двух мужчин, которые решили выпустить воздух из колес транспорта.

Пользователи Сети в сообществе во "ВКонтакте" рассказал, что в ночь на воскресенье, 10 октября, злоумышленники спустили колеса автомобиля, оставленного на территории двора многоэтажного жилого дома на Ленинградском 30/1.


Также автор поста прикрепил кадр с места происшествия, на котором запечатлен процесс: двое мужчин на корточках орудовали у шин легковушки.


Однако комментаторы выразили версию, что неизвестные таким образом решили отомстить владельцу за парковку транспорта на газоне и предупредили собственника авто, что в следующий раз в качестве наказания местные жители решатся на прокол резины.


Ранее редакция интернет-журнала Avokado сообщала, что колпачки начали пропадать с колес кузбасских водителей из-за челленджа в соцсети.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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