Неизвестные спустили колеса оставленной в кемеровском дворе машины

Пользователи Сети в сообществе во "ВКонтакте" рассказал, что в ночь на воскресенье, 10 октября, злоумышленники спустили колеса автомобиля, оставленного на территории двора многоэтажного жилого дома на Ленинградском 30/1.

Также автор поста прикрепил кадр с места происшествия, на котором запечатлен процесс: двое мужчин на корточках орудовали у шин легковушки.

Однако комментаторы выразили версию, что неизвестные таким образом решили отомстить владельцу за парковку транспорта на газоне и предупредили собственника авто, что в следующий раз в качестве наказания местные жители решатся на прокол резины.

Ранее редакция интернет-журнала Avokado сообщала, что колпачки начали пропадать с колес кузбасских водителей из-за челленджа в соцсети.