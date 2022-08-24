Накануне, 23 августа, ленинск-кузнечане поделились в Сети фотографиями, на которые попали силовики и сотрудники экстренных служб, съехавшиеся к общественной бане на улице Шишлянникова. По словам горожан, здание оказалось "заминировано".

‒ Предположительно заминировали баню-11 на автовокзале. Проезд перекрыли, ‒ рассказали очевидцы.

Источник в экстренных службах сообщил журналисту AVOKADO, что вечером в Ленинске-Кузнецком действительно был сигнал о минировании общественной бани. Однако информация об опасном предмете в здании не подтвердилась.