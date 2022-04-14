Неизвестные разгромили сквер в кузбасском городе

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Фото:  

Вандалы разбили столики в новом сквере в Юрге.

Мэр Юрги Алексей Фомин в своих социальных сетях показал кадры разрушенного столика в облагороженном в прошлом году сквере Басырова. Фотографиями с градоначальником поделились местные жители.


Как известно, объект был возведен в честь Георгия Басырова - кавалера ордена Славы III степеней, Героя Кузбасса, прошедшего войну на танке Т-34.

– Вандализм в преддверии 9 мая! Руки не дрогнули, – написал Фомин.

Он также отметил, что у горожан стало некой традицией рушить памятники Героям ВОВ, вспомнив прошлогоднюю историю, как изуродовали скульптуру солдата на городской Аллее Победы.

Фото: ВКонтакте / Алексей Фомин

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