Неизвестные разгромили сквер в кузбасском городе

Мэр Юрги Алексей Фомин в своих социальных сетях показал кадры разрушенного столика в облагороженном в прошлом году сквере Басырова. Фотографиями с градоначальником поделились местные жители.

Как известно, объект был возведен в честь Георгия Басырова - кавалера ордена Славы III степеней, Героя Кузбасса, прошедшего войну на танке Т-34.

– Вандализм в преддверии 9 мая! Руки не дрогнули, – написал Фомин.

Он также отметил, что у горожан стало некой традицией рушить памятники Героям ВОВ, вспомнив прошлогоднюю историю, как изуродовали скульптуру солдата на городской Аллее Победы.