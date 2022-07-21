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Неизвестные разгромили новые остановки в Новокузнецке

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Власти южной столицы Кузбасса рассказали о вандалах, разбивающих остановочные павильоны.

Сегодня, 21 июля, состоялся прямой эфир с мэром Новокузнецка Сергеем Кузнецовым, в ходе которого горожане подняли вопрос о спиливании оградок новых светофоров. Градоначальник подтвердил данный факт, а также сообщил о неизвестных, которые разгромили остекленные остановочные пункты.

– Поставили новые остановки со стеклом – их погнули и выбили стекла. У всех таких остановок снимают стекла, – посетовал Кузнецов в эфире передачи "Утро с мэром".

Точное количество поврежденных остановочных пунктов мэр южной столицы Кузбасса не назвал, однако задался вопросом о том, для чего вандалам понадобились стекла. Ведущий прямого эфира предположил, что злоумышленники могут разорять остановки ради застекления своих теплиц.

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