Неизвестные разгромили новые остановки в Новокузнецке

Сегодня, 21 июля, состоялся прямой эфир с мэром Новокузнецка Сергеем Кузнецовым, в ходе которого горожане подняли вопрос о спиливании оградок новых светофоров. Градоначальник подтвердил данный факт, а также сообщил о неизвестных, которые разгромили остекленные остановочные пункты.

– Поставили новые остановки со стеклом – их погнули и выбили стекла. У всех таких остановок снимают стекла, – посетовал Кузнецов в эфире передачи "Утро с мэром".

Точное количество поврежденных остановочных пунктов мэр южной столицы Кузбасса не назвал, однако задался вопросом о том, для чего вандалам понадобились стекла. Ведущий прямого эфира предположил, что злоумышленники могут разорять остановки ради застекления своих теплиц.