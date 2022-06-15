Неизвестные разбросали припаркованные самокаты по кемеровским тротуарам

В сообществе во "ВКонтакте" жители кузбасской столицы осудили поведение земляков, которые разбрасывают по тротуарам самокаты. Для подтверждения своих слов, интернет-пользователь прикрепил фото, где видно, что несколько трехколесных средств лежат на земле.

– Почему в нашем городе люди так поступают? – задался он вопросом.

При этом в комментариях под постом мнение аудитории сильно разделилось. Одни согласились с автором снимка, что подобное поведение пешеходов – это не просто не красиво, но и не допустимо, поскольку те портят чужое имущество своим небрежным отношением. Что касается второй стороны, то они выступили, чтобы "раздражающие лавочки с самокатами прикрыли" на территории всего города.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что ребенок разбил лицо в кузбасском дворе во время прогулки на самокате.