Неизвестные повредили несколько автомобилей в Кемерове ночью

Инцидент в одном из дворов Кемерова произошел ночью в воскресенье, 16 мая. Тогда несколько горожан прошлись по придомовой территории по Инициативной, 111. Один из них повреждал чужие автомобили. Его деяния попали на камеры наружного наблюдения.

Таким образом, на следующее утро несколько автовладельцев, как отметил автор публикации, заметили, как их машины были повреждены.

Горожане пытаются уладить конфликт без обращения в правоохранительные органы, однако для этого повредившему автомобили необходимо самому обратиться к хозяевам пострадавших машин. В случае, если этого не произойдет, кемеровчане заявят об инциденте в полицию.