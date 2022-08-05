Неизвестные похитили провода трамвайной линии в Новокузнецке

Сегодня в пятницу, 5 августа, в южной столице Кузбасса движение трамвайного маршрута №10 на завод оказалось приостановлено. Отмечается, что в районе АТЦ неизвестные злоумышленники срубили и похитили контактный провод, что сказалось на общественном электротранспорте. Теперь же специалистам приходится проводить специальные ремонтные работы для восстановления сети.

– Ведутся работы по восстановлению контактной сети,– уточнили в своих соцсетях представители Управления по транспорту и связи Новокузнецка.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO публиковала информацию, что электротранспорт в Новокузнецке будет ездить по-новому.