Неизвестные подожгли траву в поле у частного сектора в Кузбассе

На улице Пирогова в Ленинске-Кузнецком неизвестные подожгли сухую траву, что едва не стало причиной серьезного пожара. Остановить пламя, надвигающееся на жилой частные сектор, удалось неравнодушным жителям.
– Люди вышли и своими силами затушили огонь, – следует из поста во "ВКонтакте".
Отмечается, что очевидцы недалеко от места воспламенения заметили группу малолетних детей. Интернет-пользователи в комментариях выразили предположение, что инцидент произошел из-за шалости несовершеннолетних, которые якобы подожгли траву и убежали.
Загрузка комментариев