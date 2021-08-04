Неизвестные осквернили в Кузбассе скульптуру в честь героев ВОВ

0

В одном из городов Кемеровской области неизвестные вандалы осквернили скульптуру "Возвращение героя", которая была установлена в память о героях войны.

На своей странице в социальных сетях глава Юрги Алексей Фомин опубликовал снимки, на которых запечатлена скульптура, установленная на "Алее Победы" в преддверии 9 мая. На кадрах видно, что на щеке увековеченного героя появился рисунок. Кроме того, скульптура получила повреждения, а одна из ее частей вовсе пропала. Градоначальник при этом сообщил, что вина в произошедшем лежит на вандалах.

- Ломать - не строить. И камеры здесь не панацея. Может начнем настраивать внутренний контроллер - совесть? - написал Фомин.

Он также назвал произошедшее "бездушным, бесчеловечным и диким преступлением".

Фото: Instagram / aleksei.fomin42

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27745

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined