Неизвестные осквернили в Кузбассе скульптуру в честь героев ВОВ

На своей странице в социальных сетях глава Юрги Алексей Фомин опубликовал снимки, на которых запечатлена скульптура, установленная на "Алее Победы" в преддверии 9 мая. На кадрах видно, что на щеке увековеченного героя появился рисунок. Кроме того, скульптура получила повреждения, а одна из ее частей вовсе пропала. Градоначальник при этом сообщил, что вина в произошедшем лежит на вандалах.

- Ломать - не строить. И камеры здесь не панацея. Может начнем настраивать внутренний контроллер - совесть? - написал Фомин.

Он также назвал произошедшее "бездушным, бесчеловечным и диким преступлением".