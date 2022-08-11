Неизвестные бросили дорожный знак посреди остановки в Кемерове

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Жители кузбасской столицы в Сети высмеяли ситуации с брошенным на остановке дорожным знаком.

Судя по кадру, по неизвестной причине указатель пешеходного перехода "переехал" к павильону для пассажиров, что находится в районе пересечения 10-й Линии и 4-ой цветочной на Южном.

Анонимно. А что, так вот и должно валяться? Второй день лежит, а, может, больше (пунктуация и орфография авт. прим. ред.), сказано в тексте сообщения во "ВКонтакте".

Автор публикации добавил, что все знаки поблизости стоят на своих местах, а значит этот прибыл явно из другой округи. В комментариях многие с иронией подошли к ситуации.

"Оо мой знак спасибо что нашли, просто до металки не данес сегодня заберу", "Можешь забрать себе, возле дома поставишь", "Он лежал возле оазиса несколько дней, потом пропал", – уточнили кемеровчане.

Некоторые предположили, что знак забрали злоумышленники, что бы сдать его в пункт приема металла и получить "черную" выручку.

Да!
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