Неисправный микроавтобус сгорел на трассе под Новокузнецком

в четверг, 28 апреля, ранним утром в 7:45 жители Кемеровской области сообщили МЧС о воспламенении "ГАЗели", которая находилась на дороге не далек от Гавриловки в Новокузнецком районе. На тушение были направлены четыре пожарных на одной автоцистерне.

– На момент прибытия "ГАЗель" 2011 года выпуска горела открытым пламенем. В результате она выгорела полностью, – сообщили AVOKADO в экстренных службах региона.

Отмечается, что микроавтобус загорелся из-за технической неисправности электрооборудования транспортного средства. Судя по опубликованному видео, на которое попал пожар, пламя полностью объяло авто.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что огонь уничтожил легковушку на кемеровской трассе.