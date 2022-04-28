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Неисправный микроавтобус сгорел на трассе под Новокузнецком

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Сегодня утром неподалеку от южной столицы Кузбасса вспыхнул микроавтобус. Пламя полностью уничтожило автомобиль. Видео с места пожара появилось в Сети.

в четверг, 28 апреля, ранним утром в 7:45 жители Кемеровской области сообщили МЧС о воспламенении "ГАЗели", которая находилась на дороге не далек от Гавриловки в Новокузнецком районе. На тушение были направлены четыре пожарных на одной автоцистерне.

– На момент прибытия "ГАЗель" 2011 года выпуска горела открытым пламенем. В результате она выгорела полностью, – сообщили AVOKADO в экстренных службах региона.

Отмечается, что микроавтобус загорелся из-за технической неисправности электрооборудования транспортного средства. Судя по опубликованному видео, на которое попал пожар, пламя полностью объяло авто.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что огонь уничтожил легковушку на кемеровской трассе.

Видео: Подслушано Осинники и Калтан

Да!
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