Неисправный кабель привел к пожару в кемеровском многоквартирном доме

Минувшим вечером в 21:13 пожарным поступил сигнал о возгорании в кемеровском четырехэтажном жилом доме, который расположен по улице Космической, что на Южном. На тушение огня были направлены восемь человек на трех автоцистернах.

– На момент прибытия шел слабый дым из электрощитовой, расположенной с уличной стороны дома у одного из подъездов. В ней обгорел кабель, – уточнили AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

Отмечается, что полностью ликвидировать пламя удалось спустя несколько минут в 21:18. Предварительная причина произошедшего – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Никто из граждан не пострадал.