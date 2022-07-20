Неисправный автомобиль самовоспламенился посреди улицы в Белове

В ночь на среду, 20 июля, на улице Наклонная в Белове вспыхнул ВАЗ 21015, о чем борцам с огнем стало известно в 3:31 по местному времени. К тушению были привлечены пять человек и одна автоцистерна.

– На момент прибытия первого подразделения автомобиль горел открытым пламенем. В результате обгорел моторный отсек и салон машины, – уточнили AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

Потушить пламя удалось к 3:38. Никто не пострадал. Предварительно, инцидент мог произойти из-за неисправности электрооборудования транспортного средства.