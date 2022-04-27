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Неисправная печь стала причиной ночного пожара в Улусе

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Пожар произошел в хозяйственных постройках на улице Мозжухинская в кемеровском поселке Улус, о чем корреспонденту AVOKADO рассказали в региональном МЧС.

Со слов собеседницы редакции, сигнал поступил в ведомство в 00:15 по местному времени. После звонка на указанный адрес выехали 12 пожарных на трех автоцистернах. Уточняется, что на момент их прибытия хозяйственные постройки горели открытым пламенем.

– В результате обгорела стена дома снаружи, стены бани, гаража и надворной постройки изнутри, а вот крыша надворной постройки сгорела полностью. Общая площадь 101 м², – уточнили AVOKADO в МЧС.

Ликвидировать пламя удалось только в 00:51. Предварительно, огонь возник из-за нарушения, допущенные при использовании печи.

Да!
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