Неисправная печь стала причиной ночного пожара в Улусе

Со слов собеседницы редакции, сигнал поступил в ведомство в 00:15 по местному времени. После звонка на указанный адрес выехали 12 пожарных на трех автоцистернах. Уточняется, что на момент их прибытия хозяйственные постройки горели открытым пламенем.

– В результате обгорела стена дома снаружи, стены бани, гаража и надворной постройки изнутри, а вот крыша надворной постройки сгорела полностью. Общая площадь 101 м², – уточнили AVOKADO в МЧС.

Ликвидировать пламя удалось только в 00:51. Предварительно, огонь возник из-за нарушения, допущенные при использовании печи.