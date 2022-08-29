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Неисправная легковушка сгорела у остановки в Кузбассе

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Минувшим вечером в кузбасском городе загорелся легковой автомобиль. Подробности об инциденте AVOKADO сообщили в экстренных службах региона.

Накануне в воскресенье, 28 августа, в 20:38 на остановке "Автомобилист" на улице Омская в городе Калтан загорелась иномарка. Об огненном ЧП специалистам рассказали очевидцы.

– У Toyota Corolla 1995 года выпуска горел моторный отсек. В результате обгорели подкапотное пространство, приборная панель, руль и передние сиденья, – озвучили подробности AVOKADO в экстренных службах.

Участие в тушении принимали пять сотрудников МЧС и одна единица техники. Возгорание ликвидировали к 20:46. Обошлось без пострадавших.


Предварительно установлено, что огонь возник из-за неисправности электрооборудования транспортного средства.

Да!
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