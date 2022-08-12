Неисправная иномарка загорелась ранним утром под Кемеровом

Сегодня утром в 5:14 на улице Советская в поселке Металлплощадка вспыхнул припаркованный легковой автомобиль. Об огненном инциденте свидетели рассказали пожарным.
– Горела Toyota Corona 1998 года выпуска. На момент прибытия первого подразделения горела открытым пламенем. В результате обгорел салон машины и моторный отсек, – прокомментировали AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.
Предварительно, все произошло из-за неисправности электрооборудования иномарки. Никто не пострадал, материальный ущерб. Силами четырех пожарных и одной единицы техники пламя было ликвидировано в 05:27.
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