Неисправная иномарка загорелась под утро в Прокопьевске

Накануне в 5:56 огнеборцы получили сигнал о возгорании иномарки на улице Институтская в городе Прокопьевск. На тушение машины были отправлены четыре человека и одна автоцистерна.

– Renault Logan 2014 года горел открытым пламенем. В результате выгорел моторный отсек, салон авто и лакокрасочное покрытие по всей площади, – уточнили AVOKADO в экстренных службах.

Ликвидировать возгорание удалось в 06:08 по местному времени. Обошлось без пострадавших. Предварительно, ЧП произошло из-за неисправности электрооборудования транспортного средства.