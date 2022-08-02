Неисправная иномарка загорелась на кемеровском проспекте

На проспекте Шахтеров в столице Кузбасса воспламенился BMW 750 2010 года выпуска. О ЧП корреспонденту AVOKADO сообщили в ГУ МЧС по Кузбассу. По информации огнеборцев, авто загорелся еще вчера 1 августа около 21:54.

– К прибытию первого подразделения из-под капота шел дым. В результате пожара у автомобиля обгорел моторный отсек,– уточнила собеседница AVOKADO.

Предварительно, все произошло из-за неисправного электрооборудования транспортного средства. Всего к тушению пожара привлекались семь человек и две единицы техники.