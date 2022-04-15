Пожар произошел в гаражном комплексе "Жигули" на улице Камышовая в Новокузнецке. Оказалось, что самовоспламенился один из автомобилей, который находился на его территории. В ГУ МЧС по Кузбассу журналисту AVOKADO уточнили, что тревожный сигнал поступил в ведомство в 19:02, после чего на указанный адрес выехали пятеро пожарных на одной автоцистерне.
– Загорелся моторный отсек у Toyota Avensis 2001 года выпуска. В результате он полностью оплавился, – сказали в ведомстве.
Предварительно, огонь возник из-за неисправности электрооборудования транспортного средства. Обошлось без пострадавших. Время ликвидации пламени –19:13.
Загрузка комментариев