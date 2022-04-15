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Неисправная иномарка самовоспламенилась в новокузнецких "Жигулях"

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В южной столице Кузбасса в одном из кооперативов произошел пожар: воспламенилась неисправная иномарка.

Пожар произошел в гаражном комплексе "Жигули" на улице Камышовая в Новокузнецке. Оказалось, что самовоспламенился один из автомобилей, который находился на его территории. В ГУ МЧС по Кузбассу журналисту AVOKADO уточнили, что тревожный сигнал поступил в ведомство в 19:02, после чего на указанный адрес выехали пятеро пожарных на одной автоцистерне.

Загорелся моторный отсек у Toyota Avensis 2001 года выпуска. В результате он полностью оплавился, – сказали в ведомстве.

Предварительно, огонь возник из-за неисправности электрооборудования транспортного средства. Обошлось без пострадавших. Время ликвидации пламени 19:13.

Да!
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