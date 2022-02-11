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Неисчезающие горы мусора в кузбасском поселке возмутили местных жителей

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Жители кузбасского поселка в Сети пожаловались на неубранные отходы на улице, которые игнорируют мусорщики.

По словам сельчан, мусор на протяжении долгого времени лежит на улице Советской в пгт Ижморский. При этом они отметили, что ответственные за вывоз отходов лица знают о проблеме, но упорно ее игнорируют, хотя деньги за свои услуги с людей продолжают собирать.


Жалоба появилась на сервисе "Кузбасс Онлайн". Заявители надеются, что представителям власти удастся повлиять на мусорщиков, в результате чего несанкционированная свалка навсегда покинет территорию поселка.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что мусор заполонил парк с детской горкой в кузбасском городе.

Фото: Кузбасс Онлайн

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