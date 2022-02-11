Неисчезающие горы мусора в кузбасском поселке возмутили местных жителей

По словам сельчан, мусор на протяжении долгого времени лежит на улице Советской в пгт Ижморский. При этом они отметили, что ответственные за вывоз отходов лица знают о проблеме, но упорно ее игнорируют, хотя деньги за свои услуги с людей продолжают собирать.

Жалоба появилась на сервисе "Кузбасс Онлайн". Заявители надеются, что представителям власти удастся повлиять на мусорщиков, в результате чего несанкционированная свалка навсегда покинет территорию поселка.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что мусор заполонил парк с детской горкой в кузбасском городе.