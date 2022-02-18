Нехватка рабочих возникла при строительстве спорткомплекса в Кемерове

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Поиск работников на стройплощадку крупного спортивного объекта начался в кузбасской столице.

Служба занятости населения объявила подбор работников на строительство спорткомплекса "Кузбасс-Арена" в Кемерове. Соответствующая информация появилась накануне, 17 февраля, в социальных сетях Минтруда региона. Сейчас на стройплощадку требуются подсобные рабочие второго разряда. Они должны будут выполнять вспомогательные работы по строительству, помогать бетонщикам, каменщикам и отделочникам.


Соискателям, среди прочего, предлагается официальное трудоустройство, возможность бесплатного проживания и питания, а также доставка корпоративным транспортом.


Ранее власти рассказали о ходе строительства спорткомплекса "Кузбасс-Арена".

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