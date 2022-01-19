Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в программе "Утро с мэром" затронул волнующую жителей тему пожара на шинном заводе.
— Это не просто пожар, это инцидент, который нанес удар по нашей и так изношенной экологии. Горит земля, а потом, когда она потухнет, все токсичные выделения попадут в водоем. В воздух же было выброшено очень много ядовитого дыма, — отметил глава города.
Сейчас правоохранительным органам предстоит разобраться в причинах пожара и наказать виновных, в том числе и владельца предприятия, которого Кузнецов назвал "негодяем".
Напомним, ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала о предполагаемой спасателем причине возгорания на новокузнецком заводе.
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