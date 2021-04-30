Негаснущий священный огонь прибудет прямым рейсом из Иерусалима в Кемерово

Из Иерусалима его доставят на воздушном транспорте прямым рейсом в капсулах, которые не позволяют искрам воспламениться в окружающей среде, а по внешним очертаниям напоминают старые шахтерские лампы.

Святой огонь прибудет в Знаменский кафедральный собор города Кемерово 3 мая около 10:00. После его направят в южную столицу – Новокузнецк.

Благодатное пламя – это огонь, выносимый из Гроба Господня на особом богослужении, которое совершается ежегодно в Великую субботу накануне православной Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме.

Стоит отметить, что в этом году принять участие в церемонии смогут 2,5 тысячи верующих, что значительно больше чем в прошлом году, когда в Великую Субботу из-за пандемии китайского вируса впервые за десять веков на территорию храма не допустили паломников и верующих. Тогда служба состоялась с закрытыми дверями и ограниченным количеством гостей.