Негаснущий священный огонь прибудет прямым рейсом из Иерусалима в Кемерово

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Священный огонь доставят в Кемерово из Иерусалима на самолете 3 мая. Об этом Avokado сообщил пресс-секретарь кузбасской митрополии Вячеслав Ланский.

Из Иерусалима его доставят на воздушном транспорте прямым рейсом в капсулах, которые не позволяют искрам воспламениться в окружающей среде, а по внешним очертаниям напоминают старые шахтерские лампы.


Святой огонь прибудет в Знаменский кафедральный собор города Кемерово 3 мая около 10:00. После его направят в южную столицу – Новокузнецк.


Благодатное пламя – это огонь, выносимый из Гроба Господня на особом богослужении, которое совершается ежегодно в Великую субботу накануне православной Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме.


Стоит отметить, что в этом году принять участие в церемонии смогут 2,5 тысячи верующих, что значительно больше чем в прошлом году, когда в Великую Субботу из-за пандемии китайского вируса впервые за десять веков на территорию храма не допустили паломников и верующих. Тогда служба состоялась с закрытыми дверями и ограниченным количеством гостей.

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