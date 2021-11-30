Нефтепродукты разлились по кузбасской трассе из-за ДТП с автоцистернами

Происшествие на трассе Р-255 "Сибирь" случилось накануне утром около 9:30 по местному времени. В ведомстве уточнили, что на проезжей части произошел тесный контакт двух автомобилей Freightliner, к которым были прикреплены полуприцепы-цистерны.
По предварительным данным, один из водителей двигался со скоростью, не позволяющей обеспечивать постоянный контроль крупногабаритного транспорта, из-за чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим Freightliner.
– В результате ДТП травмы получили водители 44 и 43 лет. Мужчинам назначено стационарное лечение, – рассказали корреспонденту AVOKADO в региональном ГИБДД.
Предположительно, одна из машин перевозила мазут. В результате ДТП перевозимые нефтепродукты разлились по дороге. Об этом сообщили в агентстве по защите населения и территории Кузбасса.
Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса
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