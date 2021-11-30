Нефтепродукты разлились по кузбасской трассе из-за ДТП с автоцистернами

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Две автоцистерны не смогли поделить проезжую часть, из-за чего произошло мощное столкновение. В результате нефтепродукты хлынули на проезжую часть. В УГИБДД Кузбасса интернет-журналу AVOKADO сообщили подробности.

Происшествие на трассе Р-255 "Сибирь" случилось накануне утром около 9:30 по местному времени. В ведомстве уточнили, что на проезжей части произошел тесный контакт двух автомобилей Freightliner, к которым были прикреплены полуприцепы-цистерны.


По предварительным данным, один из водителей двигался со скоростью, не позволяющей обеспечивать постоянный контроль крупногабаритного транспорта, из-за чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим Freightliner.

– В результате ДТП травмы получили водители 44 и 43 лет. Мужчинам назначено стационарное лечение, – рассказали корреспонденту AVOKADO в региональном ГИБДД.

Предположительно, одна из машин перевозила мазут. В результате ДТП перевозимые нефтепродукты разлились по дороге. Об этом сообщили в агентстве по защите населения и территории Кузбасса.

Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса

Да!
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