Недружелюбная летучая мышь ворвалась в квартиру кемеровчанки

Летучая мышь залетела в квартиру жительницы Рудничного района областного центра, однако соседству владелица жилища не обрадовалась. Чтобы выпроводить незваную гостью из дома она пригласила себе группу спасателей.

– Спасатели прибыли в один из домов по улице Серебряный бор – их ожидала хозяйка квартиры, сообщившая, что в кухне на стене сидит незваный гость и издает страшные звуки, – сообщили в учреждении.

Надев специальные перчатки специалисты поймали живое существо из отряда рукокрылых. При этом в руках она шипела и пыталась вырваться, но безуспешно. В итоге летучую мышь выпустили на волю через окно.