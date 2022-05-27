Недовольный лечением заключенный напал на надзирателя в Кузбассе

0
Фото:  

Мужчина, отбывающий наказание в Кемеровской области, стал фигурантом дела после применения насилия к инспектору группы надзора.

Инцидент произошел в одной из кузбасских колоний. Ранее судимый 37-летний заключенный получил медицинскую помощь по лечению зубов, после чего вернулся в камеру и начал возмущаться тем, что лечение ему было оказано не в полной мере. В присутствии сотрудников учреждения заключенный начал ломать имущество, бить по дверям, при этом не реагируя на замечания. После этого мужчина применил насилие к надзирателю, который пытался его успокоить.


В отношении заключенного было возбуждено уголовное дело о дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Мужчина признал вину и сотрудничал со следствием, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Расследование дела продолжается.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36668

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined