Недовольный лечением заключенный напал на надзирателя в Кузбассе

Инцидент произошел в одной из кузбасских колоний. Ранее судимый 37-летний заключенный получил медицинскую помощь по лечению зубов, после чего вернулся в камеру и начал возмущаться тем, что лечение ему было оказано не в полной мере. В присутствии сотрудников учреждения заключенный начал ломать имущество, бить по дверям, при этом не реагируя на замечания. После этого мужчина применил насилие к надзирателю, который пытался его успокоить.

В отношении заключенного было возбуждено уголовное дело о дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Мужчина признал вину и сотрудничал со следствием, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Расследование дела продолжается.