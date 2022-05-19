Недоступные общественные туалеты взволновали кемеровчан

0
Фото:  

Жители кузбасской столицы получили ответ на жалобы о закрытых общественных туалетах.

Кемеровчане задались вопросом о том, почему в городе не действуют некоторые общественные туалеты. Соответствующее обращение горожане оставили в социальных сетях.

‒ Почему закрыты уличные туалеты? В частности в сквере искусств на ул. Коммунистическая и сегодня обратила внимание на туалет у Театра Драмы, ‒ написала одна из горожанок.

Представители МБУ "Кемдор" в ответ сообщили, что сейчас в городе идет постепенная расконсервация общественных туалетов. Этим занимается выбранный ранее подрядчик. Также сотрудники "Кемдора" заявили, что один из упомянутых туалетов действует, а второй уже не подлежит восстановлению.

‒ Туалет, расположенный в сквере Искусств был открыт подрядной организацией в мае текущего года и в настоящее время функционирует. Общественный туалет, расположенный около театра драмы, эксплуатируется более 10 лет и не подлежит ремонту, в настоящее время рассматривается возможность в его замене (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ сообщили специалисты.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что администрация Кемерова потратит на чистоту в уличных туалетах почти десять млн рублей.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36462

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined