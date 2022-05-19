Недоступные общественные туалеты взволновали кемеровчан

Кемеровчане задались вопросом о том, почему в городе не действуют некоторые общественные туалеты. Соответствующее обращение горожане оставили в социальных сетях.

‒ Почему закрыты уличные туалеты? В частности в сквере искусств на ул. Коммунистическая и сегодня обратила внимание на туалет у Театра Драмы, ‒ написала одна из горожанок.

Представители МБУ "Кемдор" в ответ сообщили, что сейчас в городе идет постепенная расконсервация общественных туалетов. Этим занимается выбранный ранее подрядчик. Также сотрудники "Кемдора" заявили, что один из упомянутых туалетов действует, а второй уже не подлежит восстановлению.

‒ Туалет, расположенный в сквере Искусств был открыт подрядной организацией в мае текущего года и в настоящее время функционирует. Общественный туалет, расположенный около театра драмы, эксплуатируется более 10 лет и не подлежит ремонту, в настоящее время рассматривается возможность в его замене (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ сообщили специалисты.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что администрация Кемерова потратит на чистоту в уличных туалетах почти десять млн рублей.