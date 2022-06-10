Недостроенный ТЦ попал на продажу в Кемерове почти за 10 млн рублей

Объявление о продаже недостроенного кемеровского ТЦ появилось на популярной Интернет-платформе. Из размещенной на сайте информации следует, что объект расположен на улице Тухачевского в Ленинском районе города. Сейчас его высота составляет один этаж, площадь ‒ 2 000 м².

Автор объявления уточняет, что на объекте были проведены геологические изыскания, подготовлен котлован. Рабочие провели устройство свайного фундамента и устройство ростверка. Участок и его целевое назначение утверждены постановлением городской администрации.

Цена недостроенного ТЦ составляет 9 999 999 рублей, что, как уточнил автор, составляет 25% от произведенных затрат.