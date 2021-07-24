Неделя в Кузбассе закончится жарой с дождями и грозами

Предстоящей ночью, 25 июля, в Кемерове столбик термометра покажет +16,+18ºС, а днем снова жара +28,+30ºС, о чем предупредили в Кемеровском гидрометцентре. Однако пекло не отменяет кратковременных дождей, которые могут пройти местами по городу.

По всему Кузбассу в темное время ожидается +14,+19ºС, в светлое — +28,+33. На некоторых территориях температура может быть немного пониже: +22,+27ºС. Также кое-где возможны дожди, грозы, а в утренние часы — туманы.

Высокая пожароопасность (четвертый класс горимости) прогнозируется в Юргинском районе.