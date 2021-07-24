Неделя в Кузбассе закончится жарой с дождями и грозами

1
Фото:  

Аномально жаркая погода не отступает: в предстоящее воскресенье по-прежнему будет высокая температура, однако наряду с ней могут выпадать и осадки.

Предстоящей ночью, 25 июля, в Кемерове столбик термометра покажет +16,+18ºС, а днем снова жара +28,+30ºС, о чем предупредили в Кемеровском гидрометцентре. Однако пекло не отменяет кратковременных дождей, которые могут пройти местами по городу.


По всему Кузбассу в темное время ожидается +14,+19ºС, в светлое — +28,+33. На некоторых территориях температура может быть немного пониже: +22,+27ºС. Также кое-где возможны дожди, грозы, а в утренние часы — туманы.


Высокая пожароопасность (четвертый класс горимости) прогнозируется в Юргинском районе.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27378

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined