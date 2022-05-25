Неделя креативных индустрий: самые Кемеровские граффити

21 мая Орбита рядом с набережной превратилась в настоящий праздник для горожан, а в самом ее сердце работала зона граффити. Два полотна, специально созданные, чтобы имитировать стену, разрисовали кемеровские граффитисты. Уличный художник Иван за 5 часов работы превратил импровизированную стену в произведение стрит-арта: волнистость и пазловитость Кемерова и его районов – смыслы, которые он заложил в свой рисунок.

Максим и Михаил показали, что работа в команде возможна и в жанре граффити. В результате получился рисунок с отражением кемеровского космизма и медитативной созерцательности, которые свойственны жителям нашего города.

– Я – тату-мастер, а Миша – диджитал дизайнер, граффити для нас хобби, которое позволяет отвлечься от работы и отдохнуть, все также занимаясь любимым делом. Это не первая наша совместная работа, но рисунок с "кемеровскими" смыслами, с опорой на модель идентичности – интересная задачка, – поделился Максим.