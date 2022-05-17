Неделя креативных индустрий объединит творческих кузбассовцев

На мастер-классах с участниками будет работать Святослав Мурунов – основатель сети Центров прикладной урбанистики, г. Калининград. Под его руководством фотографы, художники и мастера будут переводить смыслы в практические продукты.

Городское сообщество "Идентичный Кемерово" поделится результатами годовой работы: открытки и эко-шопперы с кемеровскими зарисовками, которые создали местные художники, и проект новой набережной напротив будущей Мариинки, разработанный активными горожанами.

Также в финальный день фестиваля педагоги Школы креативных индустрий проведут мастер-классы по анимации, дизайну, диджеингу, звукорежиссуре и другим трендовым направлениям.

Зарегистрироваться на мероприятие могут все желающие. Участие бесплатное.