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Неделя креативных индустрий объединит творческих кузбассовцев

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С 18 по 21 мая в Кемерове пройдет "Неделя креативных индустрий" – масштабный фестиваль, организованный городским сообществом "Идентичный Кемерово" и Министерством культуры и национальной политики Кузбасса.

Для фотографов, художников, артистов и других активных горожан, чье хобби или работа связаны с творчеством, будет организована серия мастер-классов, призванная поддержать развитие креативных индустрий в регионе.

21 мая в финальный день фестиваля на главной площадке в сквере "Орбита" соберутся федеральные эксперты в области урбанистики, креативных индустрий, пиара, авторы ярких проектов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Омска.


Геннадий Шаталов – председатель правления ФРОС Region PR, г. Воронеж, расскажет о событийном туризме. Евгений Царев, режиссер фестивалей в Санкт-Петербурге – как с помощью творческих проектов формируется имидж региона. А Никита Гирин – директор креативного бюро "Энгиро", г. Новосибирск – о технологии создания креативных проектов.

На мастер-классах с участниками будет работать Святослав Мурунов – основатель сети Центров прикладной урбанистики, г. Калининград. Под его руководством фотографы, художники и мастера будут переводить смыслы в практические продукты.


Городское сообщество "Идентичный Кемерово" поделится результатами годовой работы: открытки и эко-шопперы с кемеровскими зарисовками, которые создали местные художники, и проект новой набережной напротив будущей Мариинки, разработанный активными горожанами.


Также в финальный день фестиваля педагоги Школы креативных индустрий проведут мастер-классы по анимации, дизайну, диджеингу, звукорежиссуре и другим трендовым направлениям.

Зарегистрироваться на мероприятие могут все желающие. Участие бесплатное.

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