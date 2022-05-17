Неделя креативных индустрий объединит творческих кузбассовцев

21 мая в финальный день фестиваля на главной площадке в сквере "Орбита" соберутся федеральные эксперты в области урбанистики, креативных индустрий, пиара, авторы ярких проектов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Омска.
Геннадий Шаталов – председатель правления ФРОС Region PR, г. Воронеж, расскажет о событийном туризме. Евгений Царев, режиссер фестивалей в Санкт-Петербурге – как с помощью творческих проектов формируется имидж региона. А Никита Гирин – директор креативного бюро "Энгиро", г. Новосибирск – о технологии создания креативных проектов.
На мастер-классах с участниками будет работать Святослав Мурунов – основатель сети Центров прикладной урбанистики, г. Калининград. Под его руководством фотографы, художники и мастера будут переводить смыслы в практические продукты.
Городское сообщество "Идентичный Кемерово" поделится результатами годовой работы: открытки и эко-шопперы с кемеровскими зарисовками, которые создали местные художники, и проект новой набережной напротив будущей Мариинки, разработанный активными горожанами.
Также в финальный день фестиваля педагоги Школы креативных индустрий проведут мастер-классы по анимации, дизайну, диджеингу, звукорежиссуре и другим трендовым направлениям.
Зарегистрироваться на мероприятие могут все желающие. Участие бесплатное.
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