Недельная норма осадков выпала в Новокузнецке за ночь

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в ходе прямого эфира рассказал о жалобах, которые поступают от населения по теме уборки снега. За несколько часов в городе выпало большое количество осадков.

– Снег будет идти сегодня весь день. Я боюсь, как бы нам не пришлось всем городом выходить на субботник и убирать снег. Мы все силы, конечно, бросили сейчас, – сказал Кузнецов.

По словам мэра, всего за ночь выпала недельная норма осадков. Мощный снегопад продолжится до вечера, отметил градоначальник.