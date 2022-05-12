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"Нечто" вырвалось из-под земли вопреки трудам кемеровских дорожников

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В столице Кузбасса на одной из улиц из-под земли регулярно восстает "нечто", которое дорожники на протяжении нескольких лет пытаются ликвидировать.

Жители кузбасской столицы заметили на дороге вдоль улицы Плодопитомник "нечто", которое препятствует проезду автомобилистов. При этом автор публикации указал, что участок ремонтируется каждый год, но безуспешно.

– Выдавливает грунт и практически невозможно ездить. А ведь эта дорого у нас единственная, по ней ходит автобус 36 маршрут, – возмутился интернет-пользователь.

В комментариях подписчики сообщества с иронией отнеслись к ситуации и назвали увиденное "восставшим из ада". Некоторые предположили, что на снимках из-под земли через край выпирает "стабильность".

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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