Жители кузбасской столицы заметили на дороге вдоль улицы Плодопитомник "нечто", которое препятствует проезду автомобилистов. При этом автор публикации указал, что участок ремонтируется каждый год, но безуспешно.

– Выдавливает грунт и практически невозможно ездить. А ведь эта дорого у нас единственная, по ней ходит автобус 36 маршрут, – возмутился интернет-пользователь.

В комментариях подписчики сообщества с иронией отнеслись к ситуации и назвали увиденное "восставшим из ада". Некоторые предположили, что на снимках из-под земли через край выпирает "стабильность".