Нечитабельное расписание автобусов разозлило новокузнечан

В южной столице Кузбасса пассажиры пожаловались на невозможность узнать расписание общественного транспорта, которое обычно находится на остановочных павильонах. Сообщение о непригодных для чтения объявлениях появилось на платформе "Кузбасс Онлайн".
– Совершенно не разобрать расписание транспорта. Снимите, пожалуйста, наклейку с расписанием, – указал горожанин.
Он также уточнил, что фотографию ему удалось сделать на остановке "Сад Металлургов". Позже к негодованию подключился еще один пользователь платформы, который указал, что расписание автобусов порвано и в Кузнецком районе города в 30 жилом квартале.
В ответ администратор платформы заявил, что принял всю информацию в обработку, чтобы в дальнейшем разрешить проблему граждан.
Фото: Кузбасс Онлайн
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