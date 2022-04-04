Нечитабельное расписание автобусов разозлило новокузнечан

В южной столице Кузбасса пассажиры пожаловались на невозможность узнать расписание общественного транспорта, которое обычно находится на остановочных павильонах. Сообщение о непригодных для чтения объявлениях появилось на платформе "Кузбасс Онлайн".

– Совершенно не разобрать расписание транспорта. Снимите, пожалуйста, наклейку с расписанием, – указал горожанин.

Он также уточнил, что фотографию ему удалось сделать на остановке "Сад Металлургов". Позже к негодованию подключился еще один пользователь платформы, который указал, что расписание автобусов порвано и в Кузнецком районе города в 30 жилом квартале.

В ответ администратор платформы заявил, что принял всю информацию в обработку, чтобы в дальнейшем разрешить проблему граждан.