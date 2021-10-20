Соответствующая информация появилась в социальных сетях. Автор опубликовал кадр, который удалось сделать из окна квартиры. Судя по фотографии, улицы Новокузнецка окутал плотный туман, значительно ухудшающий видимость в городе.

Кроме того, по словам местных жителей, в такие дни у детей и взрослых с утра значительно ухудшается самочувствие. Люди испытывают сильную головную боль и связывают ее с неблагоприятной экологической обстановкой в регионе.

– В Заводском районе Новокузнецка смог с 8 утра. У ребенка и у нас, сильная головная боль с утра и слабость, першит в горле. На улице не чем дышать. Везде, как в тумане. Около ЗСМК вообще не видно, чем нас травят? – поинтересовался в паблике возмущенный пользователь Instagram.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что сотрудники Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о том, до какого числа продержится смог на территории Кемеровской области.