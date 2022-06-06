Небрежные заплатки на разбитой дороге возмутили кузбасских автомобилистов

Жители Березовского обратились к местной администрации с требованием разобраться с отремонтированной дорогой вдоль улицы Таежная. Судя по фотографиям, специалисты сделали заплатки в асфальтированном покрытии, правда качество нового полотна совершенно не понравилось гражданам.

В комментариях под публикацией подписчики сообщества во "ВКонтакте" охарактеризовали запечатленные участки "ужасом", а вот некоторые заявили, что хоть заплатки и ощущаются как старые ямы, но зато более-менее безопасны для автомобилистов, которые, проезжая указанный участок, теперь не боятся на ходу потерять колесо.