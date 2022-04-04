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Небрежные коммунальщики в Юрге во время уборки повредили крышу

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В Сети жительница Юрги разместила жалобу на небрежную уборку работников коммунальной службы, которые повредили крышу у одного из подъездов жилого дома.

Сообщение с негодованием гражданки появилось на платформе "Кузбасс-Онлайн". Женщина рассказала, что после очистки крыши строения от снега на улице Московская, 38 оказалась повреждена кровля пристройки перед входом в третий подъезд. Она уточнила, что фото "до" уборки было сделано еще 11 января.

– Помята левая сторона, белый уголок оторвался с этой же стороны. Когда будет исправлено повреждение? – поинтересовалась местная жительница.

На обращение отреагировал один из администраторов сервиса. Специалист заявил, что информация принята в работу. О результатах обещают оповестить дополнительно.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в областном центре горожане заявили, что боятся вставать на тротуары из-за сильного страха за свою жизнь: с крыш свисают мощные сугробы.

Фото: Кузбасс Онлайн

Да!
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