Небольшой прирост заболевших COVID-19 произошел в Кузбассе за сутки

Сегодня, 22 апреля, в Кузбассе выявлено 124 человека с положительным ПЦР-тестом. Всего за время пандемии зафиксировано 160 779 ковидных больных.
На лечении находятся 1 753 кузбассовцев. За последние сутки выписались 95 человек. Есть и новые жертвы.
Медики диагностировали новых 124 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Кузбассе.
Сегодня, 22 апреля, в Кузбассе выявлено 124 человека с положительным ПЦР-тестом. Всего за время пандемии зафиксировано 160 779 ковидных больных.
На лечении находятся 1 753 кузбассовцев. За последние сутки выписались 95 человек. Есть и новые жертвы.
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