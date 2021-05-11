Небольшие дожди с грозами придут в Кузбасс в середине недели

Как сообщили в Кемеровском гидрометцентре, температура воздуха предстоящей ночью в Кузбассе составит +5,+10°C, однако местами столбик термометра опустится до отметки -1°C. Днем ожидается +17, +22°C, возможно потепление до +27°C. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с с усилением до 14 м/с. Осадков не ожидается.

Однако в четверг, 12 мая, днем местами возможны небольшие дожди и грозы. Температура воздуха днем и ночью будет такая же, как в предыдущий день. Ветер западный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с с порывами до 13 м/с. Ночью без существенных осадков.

Пятничная ночь будет такой же, как предыдущие, днем температура будет варьироваться от +12°C до +17°C, местами до +22°C. Ветер северный, ночью 4-9 м/с с усилением до 14 м/с. Днем возможны порывы до 17 м/с. Ночью местами небольшие дожди, днем кратковременные дожди, грозы.