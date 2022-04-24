Небезопасный хлеб продавался в магазинах Кузбасса

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Кузбассу провели проверку хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий в магазинах региона. Всего за первый квартал текущего года было исследовано 310 проб, из которых одна проба не соответствовала требованиям по влажности, и еще одна – по микробиологическим показателям.

Кроме того, специалисты забраковали и изъяли с прилавков пять партий хлебобулочный изделий и четыре партии мукомольно-крупяных изделий. Общий вес недоброкачественной продукции составил восемь килограммов. Причиной изъятия стал истекший срок годности товаров, сообщают в пресс-службе надзорного органа.

К ответственности были привлечены 15 граждан, должностных и юридических лиц. Общая сумма административных штрафов составила более 30 000 рублей. Основными нарушениями при продаже обозначенной продукции стало отсутствие маркировки, документов и реализация товара с истекшим сроком годности.