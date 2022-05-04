Неаккуратный любитель шаурмы разозлил кемеровчан

Кемеровчанин рассказал, что заметил водителя, якобы оставившего упаковку от шаурмы на улице, близ дома №42 по бульвару Строителей. Поведение молодого человека вызвало у горожанина сильное возмущение.
– Свинота – пожрал шаурму и выкинул свои отходы, малолетка, родители, учите своих отпрысков не срать, где живешь, – высказался автор поста, подкрепив свои слова снимками.
Жители областной столицы поддержали кемеровчанина и отметили, что причиной такого поведения может быть недостаток воспитания.
Фото: ВКонтакте / Инцидент Кемерово
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