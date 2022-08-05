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Неадекватный трюкач повис на балконе девятиэтажки в Новокузнецке

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Накануне в южной столице Кузбасса на глазах у людей житель многоэтажки исполнял "смертельный номер". Снимать трюкача пришлось специалистам.

В Сети появилась информация, что в девятиэтажке в Новоильинском районе Новокузнецка спасатели спускали связанного мужчину через балкон. Как оказалось, специалистам пришлось работать с трюкачом, что исполнял "смертельный номер" на глазах у прохожих.


Как сообщили корреспонденту AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу, вчера в 12:14 по местному времени очевидцы рассказали диспетчеру, что на Запсибовцев, 16 житель многоквартирного дома ведет себя неадекватно и ему в срочном порядке требуется помощь. После завершения работ странный горожанин был передан в руки стражей закона, уточнили в экстренных службах.

Позже в комментариях под постом во "ВКонтакте" свидетель прикрепил еще одну запись, на которой видно, что новокузнечанин решил испытать свою судьбу: сначала он перебрался с балкона на уличную сторону, но вскоре после таких опасных игр сорвался, повиснув на руках.


Пользователи соцсетей также предположили, что мужчина вел себя неадекватно из-за того, что находился под действием наркотических веществ.

Видео: ВКонтакте / "Подслушано | Новоильинский район | Новокузнецк"

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