Неадекватный трюкач повис на балконе девятиэтажки в Новокузнецке

В Сети появилась информация, что в девятиэтажке в Новоильинском районе Новокузнецка спасатели спускали связанного мужчину через балкон. Как оказалось, специалистам пришлось работать с трюкачом, что исполнял "смертельный номер" на глазах у прохожих.

Как сообщили корреспонденту AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу, вчера в 12:14 по местному времени очевидцы рассказали диспетчеру, что на Запсибовцев, 16 житель многоквартирного дома ведет себя неадекватно и ему в срочном порядке требуется помощь. После завершения работ странный горожанин был передан в руки стражей закона, уточнили в экстренных службах.