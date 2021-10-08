Неадекватный новокузнечанин запер людей в магазине женской одежды

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Житель южной столицы Кузбасса, находившийся в неадекватном состоянии, заперся в магазине вместе с продавцами.

Правоохранителями Новокузнецка был задержан 26-летний местный житель, который буйствовал рядом с магазином на проспекте Ермакова.


По предварительным данным, мужчина повредил стоявший на парковке автомобиль "KIA Rio", а затем забежал в магазин женской одежды, расположенный рядом, и закрыл вход изнутри. Продавцы, испугавшись злоумышленника, укрылись на втором этаже здания и вызвали правоохранителей.


На момент задержания мужчина находился в розыске за серию имущественных преступлений, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области.


Новокузнечанин передан полиции для дальнейших разбирательств.

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