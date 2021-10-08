Неадекватный новокузнечанин запер людей в магазине женской одежды

Правоохранителями Новокузнецка был задержан 26-летний местный житель, который буйствовал рядом с магазином на проспекте Ермакова.

По предварительным данным, мужчина повредил стоявший на парковке автомобиль "KIA Rio", а затем забежал в магазин женской одежды, расположенный рядом, и закрыл вход изнутри. Продавцы, испугавшись злоумышленника, укрылись на втором этаже здания и вызвали правоохранителей.

На момент задержания мужчина находился в розыске за серию имущественных преступлений, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области.

Новокузнечанин передан полиции для дальнейших разбирательств.