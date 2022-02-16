Подписчица паблика в соцсетях из Ленинска-Кузнецкого выложила видео, на котором местный житель, по словам женщины, ведет себя неадекватно.
Неизвестный мужчина забирается на припаркованные машины, прыгает на них и пытается забрать сумки у прохожих горожанок.
Многие нашли происходящее на видео веселым и подчеркнули, что ранее видели этого "чудоковатого" парня.
– Он там уже не первый сезон ходит ежедневно и громко, – отметил пользователь.
Некоторых данная информация обеспокоила, так как, по их мнению, поведение мужчины опасно.
Видео: ВКонтакте / ЧП Ленинск-Кузнецкий 112
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