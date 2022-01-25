Неадекватные гости устроили погром в квартирах двух жительниц Кузбасса

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Силовики задержали двух мужчин, разгромивших жилища знакомых в одном из городов Кемеровской области.

Оба инцидента произошли на проспекте Кирова в Ленинске-Кузнецком. Местный житель, 27-летний мужчина, употребил алкоголь и начал вести себя неадекватно в квартире 49-летней женщины. Кузбассовец разбил бутылкой телевизор и повредил мебель.


Спустя какое-то время другой ленинск-кузнечанин, ранее судимый мужчина 40 лет, начал громить квартиру 41-летней женщины. Нарушитель распил с ней спиртные напитки и устроил ссору, в ходе которой повредил одну из дверей жилища и угрожал хозяйке физическим насилием, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Кузбассу.


Прибывшие на вызовы силовики задержали дебоширов и передали их сотрудникам полиции.

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