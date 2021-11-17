Инцидент произошел вечером, 14 ноября, в селе Суслово Мариинского района. Водитель легкового автомобиля, мужчина 40 лет, совершил наезд на 16-летнюю школьницу, которая шла навстречу машине. С места происшествия кузбассовец скрылся.

Когда правоохранители задержали подозреваемого, выяснилось, что он сел за руль пьяным: уровень алкоголя в его организме превышал норму в восемь раз. Злоумышленник рассказал, что во время движения отвлекся на автомагнитолу, поэтому даже не заметил, что сбил подростка, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сотрудники полиции составили в отношении мужчины пять административных протоколов. Школьнице было назначено амбулаторное лечение.