"Не заметил": пьяный кузбассовец сбил школьницу

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Правоохранители задержали жителя Кемеровской области, который сбил подростка и скрылся с места ДТП.

Инцидент произошел вечером, 14 ноября, в селе Суслово Мариинского района. Водитель легкового автомобиля, мужчина 40 лет, совершил наезд на 16-летнюю школьницу, которая шла навстречу машине. С места происшествия кузбассовец скрылся.


Когда правоохранители задержали подозреваемого, выяснилось, что он сел за руль пьяным: уровень алкоголя в его организме превышал норму в восемь раз. Злоумышленник рассказал, что во время движения отвлекся на автомагнитолу, поэтому даже не заметил, что сбил подростка, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Сотрудники полиции составили в отношении мужчины пять административных протоколов. Школьнице было назначено амбулаторное лечение.

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