"Не угаснет в сердцах наша память": концерт с особой атмосферой пройдет в филармонии Кузбасса

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В Государственной филармонии Кузбасса имени Б.Т. Штоколова состоится концерт, который будет посвящен всероссийскому Дню памяти и скорби.

На следующей неделе солисты филармонии Кузбасса под аккомпанемент Губернаторского оркестра русских народных инструментов подарят всем желающим возможность окунуться в эпоху военного и послевоенного времени в рамках концертной программы "Не угаснет в сердцах наша память", посвященной всероссийскому Дню памяти и скорби.


Ольга Музыкова (сопрано), Наталья Кузнецова (сопрано) и Олег Маликов (баритон) вместе с музыкантами губернаторского оркестра исполнят военные и послевоенные песни советских и современных композиторов, популярные мелодии военных лет, оркестровые произведения, а также стихотворения советских поэтов. Чтецом выступит художественный руководитель и главный режиссер литературного театра "Слово" Ирина Латынникова.


22 июня, вторник, 18:30
"Не угаснет в сердцах наша память" 6+

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*(Скидку предоставляет Государственная филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова).
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