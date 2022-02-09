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"Не смогли затормозить": жесткое ДТП произошло у новокузнецкого цирка

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В южной столице Кузбасса накануне произошло серьезное ДТП с участием отечественной "десятки" и кроссовера. По словам очевидцев, водитель легковушки не смог затормозить.

Соответствующая информация появилась в Instagram-сообществе Новокузнецка. Очевидец разместил в группе видео с последствиями ДТП, которое, с его слов, произошло на пересечении улиц Кирова с Тольятти, неподалеку от городского цирка.

Пацаны на 10 не смогли затормозить, подписал свидетель аварии.

В комментариях интернет-пользователи заподозрили, что водитель белого "таза" пренебрег скоростью, из-за чего спровоцировал столкновение. В ГИБДД Кузбасса журналисту AVOKADO пояснили, что на указанном участке, действительно, накануне произошла авария около 15:20 по местному времени, однако, к настоящему моменту все детали инцидента еще уточняются. Известно, что пострадавших нет.

Видео: Instagram / @nvkzdtp

Да!
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