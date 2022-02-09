Соответствующая информация появилась в Instagram-сообществе Новокузнецка. Очевидец разместил в группе видео с последствиями ДТП, которое, с его слов, произошло на пересечении улиц Кирова с Тольятти, неподалеку от городского цирка.

– Пацаны на 10 не смогли затормозить,– подписал свидетель аварии.

В комментариях интернет-пользователи заподозрили, что водитель белого "таза" пренебрег скоростью, из-за чего спровоцировал столкновение. В ГИБДД Кузбасса журналисту AVOKADO пояснили, что на указанном участке, действительно, накануне произошла авария около 15:20 по местному времени, однако, к настоящему моменту все детали инцидента еще уточняются. Известно, что пострадавших нет.